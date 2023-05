F1, GP do Mónaco, Helmut Marko: “Charles Leclerc é o favorito” | AutoSport

Max Verstappen terminou o TL2 com o melhor tempo, o que é sempre um bom indício para a qualificação, mas Helmut Marko colocou todo o favoritismo na Ferrari e em Charles Leclerc. O conselheiro da Red Bull afirmou que as caraterísticas do monolugar da Ferrari adequam-se muito mais às exigências do traçado monegasco e por isso, os homens de vermelho são os favoritos para a qualificação de hoje.

“Logicamente, tudo fala a favor da Ferrari. Eles são melhores do que nós nas curvas lentas, aquecem os pneus mais rapidamente, o que desempenha um papel crucial na qualificação. Todos nós sabemos como a pole é importante aqui. Acho que a Ferrari tem a vantagem desta vez. Leclerc é o grande favorito. Ele cresceu aqui, adora este circuito e provou o quão rápido pode ser nesta volta com os tempos mais rápidos na qualificação nos últimos dois anos.”