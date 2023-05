F1, GP do Mónaco, Fred Vasseur: “Foi uma boa estratégia” | AutoSport

Carlos Sainz criticou duramente a estratégia da Ferrari no GP do Mónaco, com a equipa a cobrir o “undercut” de Lewis Hamilton em vez de se focar no lugar de Esteban Ocon, que estava ao alcance. Mas Fred Vasseur considera que a estratégia foi a indicada para a situação.

Vasseur admitiu que a chamada dos pilotos, quando a chuva chegou, podia ter sido melhor, mas fundamental não olha para as decisões com arrependimento.

“Penso que foi uma boa estratégia porque quando lhe pedimos para ir à box foi para cobrir Hamilton e para evitar [perder] uma posição contra Hamilton”, disse Vasseur. “Acho que foi uma boa decisão porque a posição é fundamental na pista. Teria sido melhor prolongar se não estivéssemos em risco com Hamilton, mas nesta situação penso que foi uma boa decisão. Podemos discutir o momento em que a chuva chegou. Foi uma aposta da nossa parte, mas não me arrependo disso porque não perdemos posições”, acrescentou.