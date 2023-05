F1, GP do Mónaco, Fernando Alonso: “Vamos tentar vencer” | AutoSport

Fernando Alonso ficou muito próximo de conseguir a pole no Mónaco. A última pole do espanhol remonta a 2012, no GP da Alemanha. Consegui-lo com a Aston Martin seria um feito tremendo, mas faltaram 0.085 seg. para que isso acontecesse. No entanto, Alonso estava feliz com o resultado e acredita que a vitória é possível na corrida de amanhã:

“Sinto-me bem e estou contente. A Pole Position tem grande significado aqui no Mónaco, mas hoje o Max foi um pouco mais rápido, o que foi uma pena. Conseguirmos a primeira linha aqui é um grande feito. O último setor parece ser o nosso ponto mais fraco, mas vamos ver o que podemos fazer amanhã ao nível da estratégia, ou se teremos chuva, mas vamos tentar vencer. É uma reta muito curta desde a largada até a curva um, mas normalmente temos bons arranques, Max tem sido mais inconsistente e talvez ele tenha um mau arranque amanhã”.