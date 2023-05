F1, GP do Mónaco, Fernando Alonso: “Fiquei surpreendido que não houvesse um Safety Car” | AutoSport

A vitória nunca esteve verdadeiramente ao alcance de Fernando Alonso. Com uma estratégia algo conservadora no início da corrida, começou com pneus duros, tentando algum golpe no fim da corrida. A chegada da chuva parecia colocar o piloto em boas condições, mas Max Verstappen esticou o stint com pneus médios o máximo que conseguiu e ganhou com isso. A Aston tentou ainda sair com pneus slicks mas a chuva piorou e a aposta revelou-se errada. Alonso nada perdeu e ficou com um bom segundo lugar. No final, o espanhol mostrou-se satisfeito com o resultado, numa corrida dura para todos:

“Foi difícil. Optamos por começar com pneus duros e por isso abdicamos da possibilidade de conseguir o primeiro lugar na curva 1. Decidimos fazer o jogo longo com a estratégia, mas o Max pilotou muito bem com os pneus médios e esticou o primeiro stint. Não tivemos qualquer hipótese e no final a chuva tornou as coisas um pouco mais complicadas e não foi difícil de pilotar com a pista assim. Não conseguíamos usar toda a potência ao longo de toda a volta, a travagem tornou-se muito difícil, especialmente nas curvas 5 e 10. Fiquei surpreendido que não houvesse um Safety Car ou um incidente. Todos estavam a fazer um excelente trabalho, mantendo os carros em pista.”