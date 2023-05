F1, GP do Mónaco, Fernando Alonso: “Estou pronto para amanhã” | AutoSport

Fernando Alonso é um dos candidatos à pole para amanhã e um dos favoritos para a corrida de domingo. A Aston Martin comprovou o bom andamento nas ruas do principado e parece estar bem encaminhada para um fim de semana positivo.

Alonso fez o balanço do primeiro dia em pista e mostrou otimista:

“Foi bom. Foi um bom dia para nós, penso eu. Cumprimos o programa de que tínhamos planeado. Algumas bandeiras vermelhas, mas foi igual para todos. Fizemos voltas suficientes para ganhar confiança com o carro, o que é muito importante aqui – entrar no ritmo do fim-de-semana. O carro estava bom, fácil de pilotar, que é o que se espera neste tipo de circuito, por isso estou contente. Vim com muita confiança porque este carro deu-me coisas positivas ao longo do ano e não desiludiu hoje; foi agradável de pilotar, diverti-me e estou pronto para amanhã.”