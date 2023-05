F1, GP do Mónaco, Charles Leclerc: “Não estou satisfeito” | AutoSport

Charles Leclerc não estava contente com o terceiro lugar conquistado. Apesar de ter sido um resultado positivo, não era o que o monegasco pretendia. O piloto da Scuderia Ferrari reconheceu que tem tido problemas com o seu carro ao longo do fim de semana, especialmente nos ressaltos. Na qualificação o carro ficou um pouco melhor, mas não foi o suficiente para a pole.

“Não estou satisfeito com o terceiro lugar. Por outro lado, temos de avaliar esta situação com o carro. Tem sido um fim de semana difícil para mim, tive muitas dificuldades com o carro, especialmente em ressaltos. Mas na qualificação o carro estava um pouco melhor, estive um pouco mais à vontade e conseguimos o terceiro lugar, próximos da pole. No geral, feliz, mas teria preferido a pole. Para conseguir algo mais amanhã, preciso de um pouco mais de sorte. Talvez haja alguma chuva. Se for o caso, tudo é possível. Vou dar o meu melhor” disse Leclerc.