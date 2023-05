F1, GP do Mónaco: Charles Leclerc com penalização à vista | AutoSport

O azar que normalmente afeta Charles Leclerc no GP do Mónaco estava a demorar a aparecer, mas parece ter finamente dado um sinal. O piloto monegasco está em vias de ser penalizado por atrapalhar a volta final de Lando Norris na Q3. O inicidente deu-se no túnel e Leclerc ia a baixa velocidade, mesmo na trajetória de corrida e a volta de Lando Norris ficou irremediavelmente comprometida. Será muito difícil esta manobra não dar uma penalização ao piloto da Scuderia, que está assim em risco de perder o terceiro lugar na grelha de partida.