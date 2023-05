F1, GP do Mónaco: Brilhante fim de semana de Esteban Ocon | AutoSport

Que grande fim de semana para Esteban Ocon! A Alpine mostrou nos treinos que tinha potencial para estar nos pontos. Na qualificação, Ocon superou todas as expetativas e fez uma volta estupenda, conseguindo o quarto lugar, sendo promovido a terceiro depois da penalização de Charles Leclerc. Foi o momento do fim de semana para Ocon e um dos melhores momentos da carreira do francês. Uma volta soberba que lhe abriu a porta ao top 3. Na corrida, a luta com os Ferrari sorriu ao #31 da Alpine, com a Scuderia a tentar desestabilizar a Alpine, com sucessivas chamadas à box que não se materializaram. Depois, a chuva acabou por dificultar a tarefa da Ferrari, enquanto Ocon fez a sua prova sem olhar a terceiros. Com um ritmo algo lento, Ocon geriu os pneus como quis para lhe abrir o máximo de opções o que acabou por acontecer. Ocon, que ainda peca pela pouca regularidade, tem momentos brilhantes e no Mónaco, voltou a mostrar que tem talento para muito mais. Foi eleito o melhor piloto do dia pelos fãs da F1 e muito justamente.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA