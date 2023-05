F1, GP do Mónaco: A melhor oportunidade para Fernando Alonso? | AutoSport

Será desta que chega a 33? A tão falada vitória nº33 de Fernando Alonso que vai escapando desde 2013, ano em que o espanhol venceu pela última vez. O Mónaco pode ser o palco para o reencontro com os triunfos.

Em circuitos ditos normais, a vantagem da Red Bull não permite que a concorrência pense em vitórias, a não ser que algo estranho aconteça em pista. Mas no Mónaco, tudo pode acontecer, especialmente se a chuva marcar presença. E todos olham para Alonso como um candidato ao triunfo nas ruas do principado. Alonso venceu no Mónaco em 2006 e 2007, dois triunfos consecutivos. Alonso não é propriamente um especialista do traçado monegasco, mas também não é dos piores. Nas 18 visitas ao Mónaco Alonso abandonou 4 vezes, mas sempre que terminou a corrida, fê-lo no top 10. São 17 presenças nos dez primeiros, menos em 2021 (terminou em 13º). Alonso tem duas vitórias e duas presenças no pódio. Nas 18 corridas no Mónaco terminou no top 5 oito vezes. Assim, Alonso tem argumentos de peso para se destacar no próximo fim de semana e, quem sabe, tentar a vitória.

Do seu lado tem um Aston Martin, que se dá muito bem em circuitos em que é necessário muito apoio aerodinâmico, sem que o arrasto seja problema. O Mónaco é o cenário ideal para o AMR23 brilhar. Será que o espanhol volta às vitórias?