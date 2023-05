F1, GP do Mónaco: A estratégia para a corrida | AutoSport

Os desafios do Mónaco são únicos e bem conhecidos. As oportunidades de ultrapassagem escasseiam e com estes monolugares tornam-se quase nulas. É, portanto, um jogo de xadrez feito a velocidades estonteantes, em que o mínimo erro se paga nas barreiras. Por isso, a estratégia tem um papel fulcral na corrida de hoje.

Os mecânicos não deverão ter muito trabalho nesta corrida e com a chuva a não querer participar da festa (20% de probabilidade de chuva), espera-se apenas uma paragem por carro. O momento da paragem é que vai decidir a corrida. Um safety car, muito provável nas ruas do principado, pode mudar a face da prova e dar vantagem a pilotos que estejam numa posição menos favorável. Tudo depende do momento da entrada em cena e da posição na pista dos envolvidos.

Quanto às escolhas de pneus para o arranque, os médios deverão ser os escolhidos pelos homens da frente. O pneu é o melhor compromisso entre aderência e durabilidade e permite uma flexibilidade estratégica muito maior. Os macios dão vantagem no arranque, mas a degradação obrigará a trocar de borrachas entre as voltas 20 e 30. Com os médios, essa janela pode aumentar muito. Uma coisa parece garantida. Os duros vão surgir no segundo stint e têm capacidade para durar a corrida toda. Começar com duros e terminar com macios é uma estratégia alternativa que pode permitir pilotos do fundo da grelha

Uma paragem em condições normais “custa” 19,5 segundos, em média, enquanto uma paragem com Safety Car custa apenas 12 segundos, sendo que a probabilidade de vermos um SC é de 71%. Curiosamente a probabilidade de uma bandeira vermelha é de apenas 14%.