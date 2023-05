F1, GP do Mónaco, a Desilusão: Sergio Pérez | AutoSport

Sergio Pérez foi a grande desilusão do fim de semana. Num circuito citadino, onde se tem destacado, chegando até a receber o nome de “rei dos citadinos”, Pérez esteve mal. Muito mal. Não teve andamento para igualar Verstappen, teve um erro grave na qualificação o que condicionou logo a corrida. Na prova, não fez melhor, acabando por cometer mais erros, sem conseguir subir na classificação geral. A distância para Verstappen é agora de 39 pontos. A discussão interna pelo título está concluída. O resultado no Mónaco foi a machadada final nas aspirações do mexicano que deverá ser agora colocado no papel de nº2, sem argumentos para contrariar a vontade da equipa. Em dois momentos cruciais em que podia (e devia) ter ficado perto de Verstappen (Austrália e Mónaco), Pérez perdeu o gás e com isso perdeu a sua vaga para o título.