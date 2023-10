F1, GP do México, volta 35: Bandeira vermelha motivada por Kevin Magnussen | AutoSport

Max Verstappen é o líder da corrida, e o ritmo do homem da Red Bull parece imparável, mas a corrida foi interrompida, devido ao acidente de Kevin Magnussen.

O arranque da corrida foi animado com Max Verstappen a atacar os dois Ferrari que arrancaram menos bem. No final da reta, Verstappen era já líder enquanto Leclerc se defendia de Verstappen e Pérez, que também fez um bom arranque. Foi entre Leclerc e Pérez que se deu um contacto, atirando Pérez ao ar. Os danos no Red Bull eram demasiado extensos, apesar de ter regressado às boxes. Pérez ficou fora de prova logo na primeira volta.

A corrida estabilizou nas primeiras voltas, com os pilotos a pouparem as borrachas, e eram os homens da Mercedes a animar a corrida. Max Verstappen foi o primeiro dos homens da frente a parar (volta 20) no que deverá ser a única paragem do campeão. Os pneus novos mostravam ser uma boa arma e o undercut parecia ser poderoso. Os pilotos que pararam primeiro tinham alguma vantagem. Depois de todas as paragens feitas, Hamilton ganhou um lugar a Sainz e o top 5 era Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz e Ricciardo.

Na volta 33, um acidente violento de Kevin Magnussen motivou a entrada do Safety Car. Algo cedeu no carro do #20 e motivou um violento impacto. Verstappen entrou nas boxes e coloco pneus duros novos, Norris entrou e coloco médios. Logo a seguir, as bandeiras vermelhas foram mostradas e a corrida está agora interrompida

Eis o top 10 nesta fase:

Verstappen Leclerc Hamilton Sainz Ricciardo Piastri Russell Norris Albon Bottas