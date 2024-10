F1 GP do México, Toto Wolff: “Penalização vai mudar como toda a gente vai correr”

“Um piloto vai sempre até ao limite e quando as regras – a execução das regras ou a interpretação das regras – permitem uma determinada forma de correr, um piloto como o Max vai sempre explorá-la”, disse Wolff. “E acho que agora houve uma nova interpretação e execução desses regulamentos. Penso que isso vai mudar a forma como toda a gente vai correr no futuro”, acrescentou o austríaco. “Não veremos mais isso. Travar tarde e arrastar o outro carro para fora da pista e, ao mesmo tempo, conduzir fora da pista, penso que isso já não é permitido.”

Wolff observou que, na corrida anterior no Texas, os comissários penalizaram Norris por um incidente semelhante, mas, desta vez, Verstappen foi penalizado pelas suas ações na trajetória interior. Ele sugeriu que pilotos como Verstappen ultrapassam os limites com base na forma como as regras são aplicadas, mas com essa nova interpretação, o comportamento nas corridas terá que mudar. Wolff concluiu que os pilotos agora precisarão deixar espaço quando o carro ao lado deles estiver do lado de fora de uma curva, evitando movimentos agressivos que forçam os rivais a sair da pista.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, acredita que as penalizações aplicadas a Max Verstappen durante o Grande Prémio do México estabelecem um novo precedente na Fórmula 1 que irá mudar a forma como os pilotos correm.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros