F1, GP do México: Tiroteio perto do Autódromo Hermanos Rodriguez provoca um morto | AutoSport

O Autódromo Hermanos Rodriguez está situado perto de uma zona problemática da Cidade do México, onde costuma haver incidentes. Desta feita a publicação soymotor.com publicou relatos de um tiroteio nas imediações do palco do GP do México.

Um homem de 35 anos foi baleado pela polícia, depois de ter roubado um carro. A polícia tentou intercetar o assaltante e deteve-o, mas este abriu fogo contra os agentes, que reagiram. O ladrão acabou por falecer, um taxista que estava nas imediações também terá sido ferido, tal como três polícias. Tudo isto aconteceu numa das avenidas que circundam o Autódromo. Este incidente não deverá afetar o fim de semana de competição, mas mostra que a realidade que circunda a F1, nem sempre é tão cor de rosa como parece.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images