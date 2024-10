F1, GP do México: Sistema informático da Pirelli falhou na qualificação

Durante a sessão de qualificação do Grande Prémio do México, uma falha no servidor da Pirelli, causou gráficos de transmissão incorretos, mostrando dados incorretos sobre os pneus das equipas e dos pilotos.

Por exemplo, os dois pilotos da McLaren foram apresentados por engano com pneus médios, quando na realidade estavam com pneus macios. O Diretor de Desportos Motorizados da Pirelli, Mario Isola, explicou que a falha do sistema ocorreu porque não conseguiram receber os dados dos tablets utilizados para registar as informações sobre os pneus, o que impossibilitou a transmissão de dados corretos para a F1. Isola sublinhou que se tratou de um problema invulgar e que a Pirelli está a investigar a causa para evitar futuras ocorrências.

“Houve uma falha no sistema. Basicamente, o sistema não estava a funcionar”, disse Isola ao autosport.com. “Não recebemos os dados dos tablets , por isso não tínhamos os dados no nosso servidor e era impossível comunicar isso à F1. Estamos a investigar a razão pela qual tivemos este problema, porque nunca aconteceu em muitos anos. É estranho. O nosso sistema funciona obviamente com Wi-Fi e outros sistemas que são fornecidos por outras empresas. Precisamos de perceber de onde veio o problema para evitar que aconteça noutras ocasiões. Para ser honesto, foi estranho porque nunca aconteceu antes. Vamos investigar”.