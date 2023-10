F1, GP do México: Sergio Pérez satisfeito com maior controlo de público no paddock | AutoSport

O GP do México é um dos mais animados e movimentados do ano. O calor dos fãs e o entusiasmo por vezes leva a alguns exageros. No ano passado, a quantidade de fãs no paddcok foi exagerada e os pilotos queixaram-se que não se podia deslocar de forma minimamente confortável, sem serem confrontados com uma legião de fãs. Este ano parece estar tudo mais tranquilo, algo elogiado por Sergio Pérez:

“Acho que temos de apreciar, obviamente, os fãs mexicanos que são muito entusiastas”, disse Perez. “Mas, ao mesmo tempo, temos de nos certificar de que os pilotos estão a circular confortavelmente pelo paddock, e penso que isso deve ser um bom equilíbrio. E só quero que todos se divirtam no meu país, mas ultrapassaram-se os limites no ano passado. Espero que este ano possa ser melhorado, porque no geral, na minha opinião, é a melhor receção para todos os pilotos do mundo.”