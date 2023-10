F1, GP do México: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Apesar de termos assistidos a algumas surpresas durante o fim de semana do Grande Prémio do México, o vencedor foi novamente Max Verstappen, que saiu como uma flecha do terceiro lugar da grelha de partida para se colocar entre os dois Ferrari que ocupavam a primeira fila e, depois de deixar Carlos Sainz para trás, tirar partido do toque entre Charles Leclerc e Sergio Pérez na travagem para a curva 1, alcançando dessa forma a liderança do pelotão, apenas saindo desse lugar na troca de pneus.

Foi uma corrida com um primeiro stint muito conservador, com Pérez fora logo na primeira volta e um Lewis Hamilton que teve de trabalhar para alcançar os dois Ferrari e subir ao segundo lugar do pódio. Depois de um período de bandeira vermelha, devido ao acidente de Kevin Magnussen, Lando Norris esteve ao ataque, protagonizando uma recuperação muito interessante, depois de uma primeira metade da corrida longe dos lugares cimeiros, assim como Yuki Tsunoda. No entanto, o piloto japonês perdeu uma bela oportunidade de somar pontos importantes para a AlphaTauri, que poderia dar à equipa italiana, que mesmo assim saiu do último lugar da classificação do mundial de construtores graças ao bom resultado de Daniel Ricciardo, uma das surpresas do fim de semana.

Foi uma corrida interessante do ponto de vista estratégico até à bandeira vermelha, animando mais nas restantes voltas da corrida.

Quanto à votação do Melhor Piloto do Dia (MPD), Alex Albon foi o mais votado, com 60,5% dos votos, seguido de Max Verstappen (12,2%) e Fernando Alonso (12,2%). Lewis Hamilton (10,5%) e Oscar Piastri (1,2%) completaram o top 5.

VOX POP

Pity

Norris, que fez uma recuperação fantástica.

bastos76

Norris fez uma corrida de recuperação realmente fantástica, espetacular, mas foi seu erro nos treinos, conjugado com um pouco de azar, quero o colocou no fundo do grid.

Verstappen fez uma corrida perfeita, mais uma, não dando qualquer chance a seus adversários.

A impressão que tenho é de que ele está guiando tão bem que quem está de fora tem a impressão de que a sua tarefa é fácil. Sorte que o Perez está lá para nós mostrar que não é assim tão fácil.

dannyricfanclub

Só pode haver um, que é – evidentemente – o Lando Norris. Não apenas pelas ultrapassagens espectaculares, mas também pela forma como conduziu depois da interrupção, em especial nas zonas mais lentas: absolutamente no limite, mas sempre com calma e controlo. Já tem os seus detractores por aqui, mas isso não faz dele um piloto pior. Pelo contrário.





Como o resultado da votação do GP do EUA parece ter passado despercebida, fica AQUI o link.