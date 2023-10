F1, GP do México, Q2: Fernando Alonso eliminado | AutoSport

Depois da confusão no final da Q1, os Red Bull foram os primeiros a entrar em pista para as suas primeiras tentativas. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 17, 0.5 seg. mais rápido que Sergio Pérez. Os Mercedes não conseguiram aproximar-se dos tempos dos Red Bull, mas Daniel Ricciardo tratou de colocar o seu Alpha Tauri no top 3, tal como Oscar Piastri. Os Ferrari também não conseguiram um bom tempo, mas foram para a pista com pneus usados, pelo que não era ainda muito preocupante.

A meio da sessão tínhamos na zona de eliminação Alex Albon (descontente com o equilíbrio do carro), Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Fernando Alonso e Yuki Tsunda. Mais uma vez vimos confusão no final da via das boxes, com alguns pilotos a pararem, à espera de criar espaço para o carro da frente, mas os comissários da FIA iriam ter muito trabalho no final da sessão com várias penalizações a poderem ser aplicadas.

Nas últimas voltas ficaram confirmadas as eliminações de Zhou Guanyu, Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton ficou com o melhor tempo (1:17.571), seguido de Verstappen, Russell, Ricciardo e Piastri. Seguiam-se Leclerc, Bottas, Pérez, Albon e Sainz. Alex Albon viu a sua volta ser apagada depois do fim da Q2 e com isso Zhou Guanyu iria à Q3.