F1, GP do México, Q1: Lando Norris eliminado | AutoSport

Lando Norris foi uma das grandes surpresas desta sessão. O piloto tentou a primeira volta com médios, mas correu mal e nas tentativas finais errou e ficou assim eliminado.

Com a pista nuns escaldantes 45.8 °C e o ar a 25.2 °C, os pilotos enfrentaram os desafios do Autódromo Hermanos Rodriguez, a mais de 2000 metros de altitude, com um ar rarefeito a dar dores de cabeça aos pilotos e às equipas.

Kevin Magnussen foi o primeiro a ir para a pista, seguido de Pierre Gasly, com os Aston Martin a entrarem para a pista pouco depois, numa sessão que começou de forma muito calma. Magnussen começou com o registo de 1:19.730, com Gasly a não conseguir melhorar o registo do Haas. George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris e Oscar Piastri entraram em pista com pneus médios, numa aposta mais arriscada por parte da Mercedes e da McLaren.

Sergio Pérez foi o primeiro a entrar no segundo 18, para gáudio dos fãs locais. Max Verstappen entrou no segundo 18, baixo, muito perto do segundo 17 e arrecadou o primeiro lugar. As voltas da Mercedes com os pneus médios foram mais interessantes que as dos McLaren, com a Ferrari a usar a mesma estratégia.

A pista mostrava sinais de evolução, com Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas a conseguirem lugares no top3. Chales Leclerc colocou o terceiro lugar na tabela, com pneus médios, no que parecia ser uma boa operação para a Ferrari.

Faltavam pouco mais de seis minutos para o fim da sessão e na zona de eliminação tínhamos Lance Stroll, Alex Albon, Oscar Piastri, Lando Norris e Logan Sargeant. Os McLaren foram para a pista, agora com pneus macios, quando a maioria da grelha estava ainda nas boxes, tal como a Williams que enviou os dois pilotos mais cedo que a concorrência. Piastri fez o segundo tempo enquanto tínhamos um engarrafamento na saída da via das boxes. Lando Norris voltou a não fazer um bom tempo e estava em risco de ser eliminado. Alex Albon também não estava confortável com os pneus a comportarem-se de forma diferente.

Max Verstappen estava a ser investigado por ter impedido a saída de carros da via da boxes. Fernando Alonso teve um problema no primeiro setor, o que complicava a vida a Lando Norris e Alex Albon.

No final da sessão ficaram de fora da Q2 Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Lando Norris e Logan Sargeant. Max Verstappen acabou com o melhor tempo, mas investigado por impedir outros pilotos de sair das boxes e Lewis Hamilton investigado por não ter abrandado com bandeiras amarelas.