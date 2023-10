F1, GP do México: McLaren explica o que aconteceu com Lando Norris | AutoSport

Lando Norris era um dos favoritos a conquistar uma das primeiras posições na qualificação para o GP do México. Mas um problema técnico complicou a equação, que acabou por se tornar impossível de resolver.

Norris foi para a primeira tentativa na Q1 com pneus médios e, segundo o piloto, ritmo era até positivo. Mas a equipa chamou-o às boxes devido a um problema. Norris ficou nas boxes à espera do problema ser resolvido e foi para a segunda tentativa já com pneus macios. Aí, cometeu um erro e não conseguiu fazer uma segunda volta, pois o pião de Fernando Alonso, com as consequentes bandeiras amarelas, deitaram por terra as já diminutas hipóteses de Norris.

A McLaren explicou o que aconteceu, pela voz de Andrea Stella, diretor da equipa:

“Tínhamos algumas incertezas no sistema de combustível que precisávamos de verificar. Por isso, decidimos chamar o carro, ter algum tempo para verificar e depois estar prontos para a última tentativa com os macios, que, de qualquer forma, seria a tentativa decisiva. Por isso, pensámos que, em vez de corrermos o risco de o problema nos obrigar a não fazer uma volta com os macios, queríamos adotar a abordagem mais prudente e trazer o carro de volta às boxes.”