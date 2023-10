F1, GP do México, Max Verstappen: “É muito difícil fazer uma boa volta aqui” | AutoSport

Max Verstappen não conseguiu a pole para o GP do México, apesar de ter ficado a menos de um décimo do tempo referência de Charles Leclerc. Verstappen reconheceu que nem sempre é fácil fazer boas voltas no Autódromo Hermanos Rodriguez, mas mantém-se confiante de que poderá chegar à vitória amanhã:

“É muito difícil fazer uma boa volta aqui. É um circuito com muito pouca aderência, por causa da altitude, e quando tentamos ir ao limite o carro começa a fugir e isso aconteceu um pouco na Q3, especialmente no terceiro setor, onde tivemos mais dificuldades do que eu gostaria. Mas ainda assim foi muito renhido, amanhã há uma longa corrida pela frente. Estou confiante. Gostaria de começar do primeiro lugar, mas vamos ter um bom cone de aspiração para a curva 1”.