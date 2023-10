F1, GP do México: Max Verstappen conquista 16ª vitória do ano | AutoSport

Mais um GP, mais uma corrida imaculada de Max Verstappen. O #1 da Red Bull mostrou mais uma vez porque é o tricampeão em título, com uma prestação sem margem para dúvida.

Verstappen largou melhor, agarrou o primeiro lugar que apenas cedeu a bem da estratégia. Regressou à liderança, fez um excelente recomeço após bandeira vermelha e venceu sem espinhas. A corrida de Verstappen acabou por ser monótona de tão boa que foi. A verdadeira animação aconteceu mais atrás. Lewis Hamilton, com uma estratégia mais forte e um bom arranque no recomeço, passou por Charles Leclerc e agarrou com unhas e dentes o segundo lugar. Leclerc, mais uma vez, não conseguiu aproveitar a pole, mas ficou com o terceiro lugar, à frente de Carlos Sainz com uma corrida sólida.

Mas uma das estrelas da tarde foi Lando Norris, que largou de 17º, andou nos pontos até a bandeira vermelha, teve um péssimo recomeço, caiu para 14º e recuperou até ao quinto posto, numa das melhores prestações do piloto britânico. George Russell foi sexto, numa prestação segura, mas algo discreta, Daniel Ricciardo conseguiu um brilhante sétimo posto (Yuki Tsunoda perdeu a hipótese de terminar nos pontos com uma manobra pouco pensada do japonês). Oscar Piastri foi oitavo, Alex Albon conseguiu mais pontos importantes para a Williams e Ocon levou para casa o último ponto do décimo lugar.

O filme da corrida

Foi com céu limpo e uma temperatura de 48ºC no asfalto do Autódromo Hemanos Rodriguez (25ºC de temperatura no ar) que os pilotos enfrentaram os desafios do GP do México.

As bancas estavam repletas de fãs que queriam ver um bom resultado do homem da casa, Sergio Pérez, que largava do quinto posto. Na pole, tínhamos Charles Leclerc, com Carlos Sainz ao seu lado na primeira linha da grelha de partida. Max Verstappen era o terceiro classificado, teoricamente com o carro mais rápido do fim de semana, tendo ao seu lado o seu antigo colega de equipa, Daniel Ricciardo, com um espantoso quarto lugar na qualificação de ontem. Havia também curiosidade para ver o que faria Oscar Piastri, com o McLaren a ser também um dos carros mais rápidos em teoria. Lando Norris, a largar do fundo do pelotão, teria trabalho redobrado para chegar aos pontos. Lance Stroll iria largar das boxes, com a Aston Martin a reverter para o pacote aerodinâmico do Catar, com Alonso a usar a nova atualização que ainda não convence. Alex Albon era também um dos pilotos que poderia animar a tarde, com o Williams a dar-se bem com os ares da Cidade do México.

A grande maioria dos pilotos optou por largar com os pneus médios, exceto Alex Albon, Esteban Ocon (ambos com duros) e Lando Norris, o único a optar pelos pneus macios. Fernando Alonso era investigado por exceder o limite de velocidade na via das boxes, isto nas voltas de lançamento, antes da corrida.

A corrida começou com um ataque tremendo de Max Verstappen que conseguiu agarrar a liderança logo na primeira curva. Sergio Pérez também largou bem e tentava atacar o segundo posto, mas acabou por tocar no Ferrari de Leclerc, que acabou por atirar o Red Bull ao ar. Pérez caiu para a última posição. Nico Hulkenberg foi o piloto que mais posições ganhou no arranque (4). A corrida de Sergio Pérez acabou logo na primeira volta, pois os danos no Red Bull eram demasiado extensos.

Max Verstappen “tirou bilhete” e afastou-se dos Ferrari e já tinha dois segundos de vantagem sobre Leclerc.

Na volta 5, foi acionado o Virtual Safety Car para retirar um pedaço de carbono da asa dianteira de Leclerc. A neutralização da corrida foi breve e meia volta depois, a corrida regressou.

Enquanto na frente as posições pareciam estabilizadas, um pouco mais atrás, Hamilton pressionava Ricciardo pelo quarto lugar. O australiano defendia-se com mestria enquanto Hamilton tentava tudo para ganhar a posição. No final da volta 10, a ordem no top 10 era a seguinte:

Verstappen

Leclerc

Sainz

Ricciardo

Hamilton

Piastri

Russell

Hulkenberg

Gasly

Zhou

Esta era uma fase de gestão para a grande maioria dos pilotos que queriam poupar borrachas para chegar perto da volta 30 para parar apenas uma vez nesta corrida. Na volta 11, Hamilton conseguiu passar por Ricciardo, enquanto Piastri se defendia de Russell, com os homens da Mercedes ao ataque. Yuki Tsunoda foi o primeiro a parar para colocar os pneus duros. Lando Norris também parou pouco depois e colocou pneus duros.

Na frente, Verstappen tinha 3.5 seg. de vantagem para Leclerc, que tinha também 3 seg. de vantagem sobre Sainz. A corrida estava numa fase mais morna em que todos tentavam chegar perto do meio da corrida para trocar de pneus. Alex Albon entrava nos pontos, despachando Zhou Guanyu.

Na volta 19, Max Verstappen queixava-se dos pneus, enquanto Hamilton atacava Sainz que era obrigado a fazer “Lift and coast”. Na volta seguinte, Verstappen entrou para as boxes para colocar pneus duros. Regressou à corrida em sétimo, mas depressa passou por Russell. Leclerc liderava a corrida, mas as hipóteses de se manter na frente eram parcas, uma vez que Verstappen despachou Piastri pelo quinto lugar uma volta depois.

Na volta 25, Mercedes entrou para as boxes, com Hamilton a tentar o undercut a Carlos Sainz. Max Verstappen era já terceiro sem precisar de esperar pelas paragens dos seus adversários. Oscar Piastri começava também a dar nas vistas com os pneus novos passando por Valtteri Bottas, despachado Alex Albon pouco depois pelo sétimo lugar. Na frente, Verstappen atacava Sainz, numa prova clara do poderio do Red Bull e da vantagem de ter pneus novos.

Na volta 30, Sainz entrou nas boxes para colocar pneus novos e o undercut de Hamilton acabou por se confirmar. Sainz teria a vantagem no final da corrida com pneus mais novos. Nessa altura, Norris estava já no oitavo lugar, depois de ter passado Albon. Na volta seguinte, Leclerc entrou para colocou também pneus duros.

Na volta 33, um acidente violento de Kevin Magnussen motivou a entrada do Safety Car. Algo cedeu no carro do #20 e motivou um violento impacto. Verstappen entrou nas boxes e coloco pneus duros novos, Norris entrou e coloco médios. Logo a seguir, as bandeiras vermelhas foram mostradas e a corrida foi interrompida. O top 10 nesta fase era este:

Verstappen Leclerc Hamilton Sainz Ricciardo Piastri Russell Tsunoda Hulkenberg Norris

LAP 34/71



Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash



🔴 RED FLAG 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/JpeqwrZomx — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

O recomeçou da corrida seria feito com uma largada estacionária, o que poderia baralhar as contas. Vertappen e Leclerc escolheram os pneus duros para o arranque, mas Hamilton escolheu os médios. Sainz e Ricciardo recomeçaram com duros, enquanto Piastri e Russell escolheram médios. Tsunoda (duros), Hulkenberg (médios) e Norris (médios) iriam tentar ganhar posições.

O recomeço sorriu a Verstappen, que manteve a posição, tal como os homens do top 3. Russell ganhou posições e subiu ao quinto lugar, enquanto Norris caiu para o 14º lugar. Vertappen conseguiu afastar-se da concorrência enquanto Hamilton atacava Leclerc. O monegasco aguentava-se, mas Hamilton não largava o Ferrari. Verstappen já estava a mais de 2 segundos deste duo e só um azar o poderia retirar do caminho da vitória.

Na volta 40, Hamilton não teve medo de ir à relva para passar Leclerc. O #44 subiu ao segundo lugar, numa manobra espetacular. Carlos Sainz também estava pressionado por George Russell, numa luta pelo quarto lugar. Mas os Ferrari estavam com pneus duros e os Mercedes com pneus médios, que poderiam degradar-se mais depressa.

Lando Norris estava de faca nos dentes e na volta 46, já era 11º e a atacar Hulkenberg, pelo 10º lugar. Uma volta depois, Norris já estava nos pontos novamente. Um pouco mais atrás a luta entre Tsunoda e Piastri aquecia, com o australiano a aguentar o sétimo posto. Na volta 48, Alonso desistiu e deu por terminado um fim de semana negro.

A luta entre Tsunoda e Piastri resultou num toque que atirou o japonês em pião. Lando Norris, por seu lado, era já oitavo, logo atrás do seu colega de equipa.

Na frente, Verstappen tinha quase 10 segundos de vantagem para Hamiltn que conseguiu sacudir a pressão de Leclerc, que por sua vez estava a três segundos do colega de equipa. Russell, em quinto, estava a dois segundos de Sainz. As melhores lutas aconteciam mais atrás.

Oscar Piastri recebeu ordens para deixar passar Norris, se não tivesse capacidade para igualar o ritmo de Norris. Um erro do jovem australiano abriu a porta para Norris que subia ao sétimo posto, em busca de Ricciardo que estava a 2.5 segundos.

Na entrada das últimas dez voltas este era o top 10:

Verstappen Hamilton Leclerc Sainz Russell Ricciardo Norris Piastri Albon Hulkenberg

As últimas lutas seriam entre Norris e Ricciardo e Leclerc a tentar chegar a Hamilton, que tinha uma boa margem para gerir. Hulkenberg tentava também segurar o décim lugar dos homens da Alpine. Na volta 60, Lando Norris conseguiu passar Ricciardo, numa manobra espetacular e ainda tentava chegar a Russell.

LAP 61/71



Norris and Ricciardo stuck together like glue!



Superb racing between the former team mates 🤩#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ZCW1mi7phb — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Norris aproximava-se de Russell e a equipa aconselhava calma no ataque, com Russell a ser conhecido por ser muito agressivo. Esta era a luta que prendia as atenções nas últimas voltas, com Norris muito mais rápido que Russell, enquanto Ocon conseguiu passar Hulkenberg pelo décimo posto. Norris conseguiu mais uma espetacular manobra e conseguiu subir ao quinto posto, numa prestação espantosa.

Lance Stroll acabou por desistir depois de uma manobra algo otimista sobre Bottas, que acabou com o canadiano a fazer um pião.

Russell estava em apuros nas últimas voltas, pressionado por Ricciardo com pneus mais saudáveis que o homem da Mercedes. Russell aguentou o sexto lugar. Max Verstappen venceu e conseguiu a 16ª vitória do ano, mais um recorde. Hamilton foi segundo, assinando a melhor volta da corrida e Leclerc fechou o pódio com o terceiro lugar. Sainz foi quarto e Norris conseguiu um brilhante quinto lugar. Russell, Ricciardo (grande fim de semana), Piastri, Albon (mais uma vez nos pontos) e Ocon conseguiram pontos.