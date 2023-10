F1, GP do México: Mais uma boa corrida de Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a fazer uma excelente corrida no GP do México. O #44 foi sempre rápido e apesar de ter receado o último stint com os pneus médios, conseguiu fazer render o último conjunto de pneus de forma brilhante.

Hamilton esteve muito bem, com um bom ritmo, ajudado por uma boa estratégia da Mercedes que apostou no momento certo para parar, conseguindo ganhar a posição a Carlos Sainz. O ritmo de Hamilton depois do recomeço após a bandeira vermelha foi forte o suficiente para passar por Leclerc e agarrar o segundo lugar. Foi uma excelente corrida de Hamilton e da Mercedes, especialmente por ter feito durar os médios por tanto tempo. Conseguiu cavar um fosso de cinco segundos para Leclerc e gerir a partir daí.

Russell esteve um furo abaixo do seu colega de equipa. O britânico não conseguiu mostrar o mesmo ritmo que Hamilton, nem conseguiu passar por Carlos Sainz, com o espanhol a defender-se de forma muito inteligente. Russell continua com algumas dificuldades em igualar o andamento de Hamilton, que regressou à velha forma.