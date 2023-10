F1, GP do México: Mais um recorde para Verstappen, Pérez cada vez mais em apuros | AutoSport

Max Verstappen voltou a fazer uma corrida brilhante e venceu sem qualquer oposição. Ninguém teve argumentos para o #1, que foi sempre o mais rápido. A dupla Verstappen /RB19 continua imbatível e hoje no México estiveram não um, mas dois furos acima da concorrência. Um ritmo inalcançável e mais um recorde batido com 16 triunfos numa época, algo inédito.

Já para Sergio Pérez não podia ter sido um fim de semana pior. Na qualificação ficou atrás de Daniel Ricciardo, o que equivale dizer que um dos piores carros do ano, ficou à frente do melhor, com o piloto que pode ficar com a vaga do mexicano a mostrar qualidade. A corrida a acabou por correr ainda pior, com um toque na primeira curva, que danificou sobremaneira o monolugar #11, o que levou a uma desistência prematura. Lewis Hamilton está apenas a 20 pontos de Pérez, que pode agradecer a desclassificação da semana passada. Pérez está cada vez mais pressionado. O ambiente nos dois lados da boxe não podia ser mais antagónico.

Apesar do mau fim de semana, nota de destaque para Pérez que não colocou a culpa em Leclerc, dizendo de forma clara que foi um incidente de corrida. Era muito fácil colocar a culpa em Leclerc e desculpar-se, mas assumiu que correu um risco e orgulhou-se disso. Uma postura digna do mexicano, perante o seu público.