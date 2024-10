F1 GP do México, Liam Lawson: “São apenas cinco corridas para tentar assegurar um lugar”

Liam Lawson, atualmente a correr pela RB no lugar de Daniel Ricciardo, desvalorizou a ideia de que as cinco corridas que lhe restam em 2024 possam garantir-lhe um lugar permanente na Red Bull, dizendo que o seu principal objetivo é simplesmente permanecer na Fórmula 1.

Depois de um excelente nono lugar em Austin, apesar de ter largado do fundo da grelha, Lawson enfatizou que está a concentrar-se em apresentar desempenhos consistentes nas restantes corridas, em vez de procurar especificamente um lugar na Red Bull.

Ele reconheceu a curva de aprendizagem que enfrenta a cada novo circuito, como a Cidade do México, que difere significativamente de Austin. Lawson também mencionou o encorajamento do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, após Austin, dizendo que conhece as expectativas da equipa, incluindo a contribuição para o objetivo da Red Bull de garantir o sexto lugar no Campeonato de Construtores.

“O meu objetivo é obviamente… Estou com a Red Bull há seis anos e seria o meu objetivo estar com eles no futuro. Mas se será no próximo ano ou noutro qualquer, não faço ideia de quando poderá ser. E para mim o que importa são estas corridas. Sei que me faltam cinco – corridas muito, muito importantes – para ter um lugar na Fórmula 1 e, honestamente, não estou a olhar para isto como se fossem cinco corridas para conseguir um lugar na Red Bull ou algo do género. Não é assim para mim, são apenas cinco corridas para fazer um trabalho para tentar ficar na Fórmula 1.”

“Sei quais são as suas expectativas em relação a mim, não preciso que me digam isso. Sei o que esperam de mim no carro e, com a situação em que estamos agora, a lutar pelo sexto lugar no campeonato de construtores, o objetivo de todos é chegar ao fim, e sei que é isso que esperam de mim também. Mas, de certa forma, começamos um pouco do zero em cada pista para onde vamos, muitas delas são pistas novas para mim, onde nunca pilotei antes e o estilo do circuito aqui é totalmente diferente do de Austin. Não espero chegar aqui e manter a mesma forma, acho que vamos ter de aprender muito na sexta-feira.”