F1 GP do México, Lewis Hamilton: “Sempre foi uma área cinzenta e, por isso, Verstappen sem tem safado”

Lewis Hamilton criticou as “áreas cinzentas” nas Normas de Conduta, afirmando que as táticas de defesa agressivas de Max Verstappen, como as vistas no incidente do Grande Prémio dos EUA com Lando Norris, escapam frequentemente às penalizações.

Hamilton sugere que a inconsistência dos comissários permite a Verstappen manter posições travando tarde ou saindo da pista enquanto tentar manter o seu lugar, ações que ele acredita necessitarem de uma regulamentação mais rigorosa.

Norris e Hamilton defendem regras de ultrapassagem mais claras para evitar a repetição de incidentes, enquanto a Associação de Pilotos vai reunir-se com a FIA para discutir a consistência das regras e considerar a nomeação de comissários permanentes para evitar inconsistências na arbitragem das corridas.

“Sempre foi uma área cinzenta”, disse Hamilton. “É por isso que ele [Verstappen] se tem safado durante tanto tempo. Eles [FIA] precisam provavelmente de fazer alguns ajustes, com certeza. Além disso, há inconsistências nas decisões, fim de semana sim, fim de semana não, dependendo obviamente dos comissários que lá estão. Como desporto, temos de melhorar em todas as áreas. Se olharmos para outros desportos a nível mundial, vemos que têm árbitros a tempo inteiro, e tenho a certeza de que isso não seria mau para o nosso desporto.

“Eu já vivi isso muitas vezes com Max. Não se deve poder atirar o carro por dentro e estar à frente, sair de pista, e ainda assim manter a posição. É interessante que as pessoas falem sobre isso agora, porque a mesma coisa aconteceu comigo em 2021”, disse Hamilton.

“Se tivermos em conta o Brasil, por exemplo, na travagem estamos à frente, mas depois o carro [do lado de dentro] larga os travões, não faz a curva e temos de ir em frente. Depois vão dizer que ambos foram para fora de pista, mas que não tiveram alternativa porque tiveram de evitar uma colisão. Tem de se fazer alguma coisa, porque agora está a acontecer muito. Não se devia poder largar os travões, ganhar mais velocidade, sair da pista e ainda assim manter o lugar.”