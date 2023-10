F1, GP do México, Lando Norris: “Talvez a minha volta tenha sido demasiado boa” | AutoSport

A McLaren tem dado sinais positivos e nos dois treinos de ontem mostrou ser das mais rápidas, especialmente no TL2, provavelmente o mais importante do fim de semana. Lando Norris ficou agradado com as primeiras sensações, mas afirmou que a sua volta mais rápida teria sido demasiado boa, mostrando uma competitividade que a equipa talvez não consiga manter:

“Muitos pilotos ficaram a três décimos, mas penso que foi uma boa sexta-feira e um bom começo para o fim de semana”, disse Norris à F1 TV. “As coisas podem mudar muito rapidamente para qualquer lado. Fiz uma volta muito boa, talvez demasiado boa para este início de fim de semana, mas vamos continuar a tentar melhorar. Geralmente, começamos sempre os fins-de-semana muito bem e temos sempre uma boa ideia de onde colocar o carro para começar, e normalmente não é muito longe onde acabamos. Há sempre pequenas coisas a acrescentar e coisas a melhorar na minha pilotagem, pequenas coisas aqui e ali, mas para desafiar o Red Bull, penso que vai ser difícil.”