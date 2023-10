F1, GP do México, Lando Norris: “Mandaram-me para a box, mas o ritmo era bom” | AutoSport

Lando Norris foi eliminado na Q1, na maior surpresa desta qualificação. O piloto da McLaren foi para as primeiras voltas da Q1 com pneus médios, mas acabou por abortar a volta e foi para as boxes. Calçou os pneus macios e na segunda tentativa, errou. Ainda tinha tempo para mais uma volta, mas Fernando Alonso fez um pião e impediu a volta rápida de Norris, com as bandeiras amarelas mostradas no primeiro setor.

Lando Norris revelou que a equipa o mandou para as boxes, quando estava com os médios, o que o surpreendeu, uma vez que o ritmo era bom:

“Por alguma razão, mandaram-me +ara as boxes, mas o ritmo era bom”, disse Norris à Sky. “Obviamente que algo não estava bem, mas isso não foi um problema. Cometi alguns erros na única volta que tinha. Obviamente, houve uma amarela no final por causa do Fernando. Por isso, sim, naquela oportunidade, naquela volta que me foi dada, não a consegui fazer. Falaremos sobre isso depois, mas eu tinha uma volta e não a fiz. Portanto, a culpa é minha.”