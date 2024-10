F1 GP do México, Lando Norris: “Espero que o Verstappen reconheça que exagerou”

Lando Norris espera que Max Verstappen reconheça que exagerou durante a sua batalha em pista no Grande Prémio do México, onde Verstappen recebeu duas penalizações de dez segundos pelas suas manobras agressivas.

Recordando os acontecimentos passados, Norris disse que na Áustria e em Austin não foram necessárias penalizações, uma vez que ambos os pilotos cometeram erros. No entanto, no México, Norris sentiu que as ações de Verstappen foram mais extremas. O britânico descreveu como teve de evitar despistes quando Verstappen saiu da pista para ultrapassar. Para o piloto da McLaren, as penalizações confirmaram o excesso de agressividade e espera que o piloto da Red Bull reconheça isso antes da próxima batalha.

“Na Áustria, ninguém devia ter sido penalizado. Austin, acho que ninguém devia ter sido penalizado. Digamos que ambos fizemos coisas erradas. Eu sinto que me obrigaram a fazer algo errado. A maioria dos pilotos acha que foi a mesma coisa. É por isso que ouvimos falar de algumas das mudanças de regras que podem estar a chegar”, explicou Norris.

Hoje foi outro nível em ambos os casos [no México]. Estava à frente do Max na zona de travagem, depois do apex. Evitei o acidente. Esta é a diferença. Não posso falar por ele, e talvez ele diga algo diferente. Mas acho que foi exagerado em ambas as situações. E ficou claro que os comissários concordaram com isso. Por isso, não vejo isto como uma vitória ou algo do género. Espero que o Max reconheça que exagerou”.

“Eu estava à frente do apex da curva 4. Tive que evitar que ele batesse em mim. E depois na 7 foi a mesma coisa. Não é que tenha sido agressivo, mas ele fez uma ultrapassagem fora da pista. Ele diz que conduz de acordo com as regras. Essa foi a principal coisa que ele disse depois do último fim de semana. Portanto, veremos. O Max estará de volta no próximo fim de semana e espero mais batalhas duras”, concluiu Norris.

Foto: MPSAgency