F1, GP do México: Lando Norris compensou o erro da qualificação e deu espetáculo | AutoSport

Que grande corrida de Lando Norris! O fim de semana de Norris foi uma montanha-russa, que acabou com o prémio de Melhor Piloto do dia, com algumas das melhores ultrapassagens do dia.

O fim de semana começou bem, com a McLaren a apresentar um bom ritmo, sendo candidata aos primeiros lugares na qualificação. Um problema no carro de Norris complicou a tarefa na Q1 e um erro de Norris levou à eliminação prematura. O fim de semana parecia estragado aí, apesar da boa prestação de Piastri, que não mostrou tantos argumentos como o colega de equipa.

Na corrida, o começo não foi animador para Norris, que apesar de começar com macios, não ganhava muitas posições. Depois de trocar para os duros, sim, começou a ganhar terreno e entrou no top 10. Veio o Safety Car e Norris foi “obrigado” a colocar médios, por não ter mais um conjunto de duros para usar. Não havia certezas que os pneus marcados a amarelo aguentariam até ao fim. Norris largou mal e caiu para 14º e o fim de semana parecia arruinado. Mas o #4 encetou uma recuperação brilhante, fez render os médios como poucos e fez manobras de alto nível, até chegar ao quinto posto. Carlos Sainz, em quarto, não ficou muito longe. Um fim de semana de altos e baixos, mas a corrida de Norris, especialmente as últimas voltas depois do Safety Car, foram das melhores que já o vimos fazer.

Oscar Piastri teve um fim de semana sólido. Depois de algumas corridas em que deslumbrou, e andou ao mesmo nível de Norris, perdeu um pouco de fulgor nas últimas corridas. Nada de preocupante, pois Norris é muito mais experiente. Piastri continua a não comprometer, apesar de não mostrar o mesmo ritmo de Norris nas últimas provas. Mais pontos importantes para a McLaren que cimentou o quarto lugar nos construtores, algo impensável no arranque da época.