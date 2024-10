F1 GP do México: George Russell pede relva ou gravilha para os limites de pista

George Russell, representante da Associação de Pilotos de Grandes Prémios, confirmou que os 20 pilotos de F1 vão discutir os recentes incidentes em pista, incluindo o confronto Verstappen-Norris e outras controvérsias, numa reunião agendada para o México.

Russell manifestou a sua preocupação com a inconsistência dos comissários de pista e sugeriu que a existência de comissários permanentes e profissionalmente pagos poderia melhorar a equidade das decisões, à semelhança dos árbitros no futebol.

Embora reconheça que as diretrizes da F1 são, de um modo geral, adequadas, sugeriu pequenos ajustes e sublinhou que certas modificações nas pistas, como a adição de gravilha ou relva nas saídas das curvas, poderiam naturalmente impedir os pilotos de passarem à frente sem penalizar explicitamente cada situação.

“Entre os pilotos, vamos ter uma conversa depois do briefing dos pilotos”, disse Russell. “Na verdade, isso foi planeado antes do fim de semana em Austin. E, claro, há muita coisa a acontecer neste momento, especialmente com a situação dos palavrões [pelos quais Verstappen foi punido no GP de Singapura]. Acho que, entre nós, vamos conversar com a FIA e entender o ponto de vista deles primeiro, e então poderemos julgar.”

“No final do dia, os comissários de pista estão a fazer o melhor trabalho que podem”, acrescentou. “Estão a dar o seu melhor. Têm um conjunto de diretrizes que seguiram. Mas talvez precisemos… já falámos de consistência no passado. A única maneira de ter consistência é ter os mesmos comissários em todos os fins-de-semana de corrida. Atualmente, são muito experientes, mas estão aqui quase como voluntários. Não é um trabalho profissionalmente remunerado. Se olharmos para o futebol como exemplo, apesar de ainda haver controvérsia, os árbitros são profissionais e esse é o seu trabalho a tempo inteiro, é onde ganham o seu salário. E como desporto que somos neste momento, essa é provavelmente a direção que devemos seguir”.

“Sem dúvida que nos podemos envolver e sempre nos pediram os nossos pontos de vista e as nossas opiniões. Nunca se pode analisar todos os cenários possíveis, caso contrário ter-se-ia um conjunto de regulamentos com 100 páginas. É preciso viver e aprender com estas experiências. Penso que, em termos gerais, os regulamentos são ótimos. Talvez seja necessário fazer um pequeno ajuste aqui e ali. Mas a minha opinião pessoal é que, se houvesse gravilha à saída da curva, ou relva, ou qualquer outra coisa, nenhum dos pilotos iria lá e não teríamos esta discussão, e este tem sido o caso há muitos anos”.