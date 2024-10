F1, GP do México: George Russell foi o mais rápido no TL1

Bom arranque para a Mercedes, com George Russell a ficar com o melhor tempo no TL1 do GP do México, numa sessão que contou com cinco estreantes. Carlos Sainz e Yuki Tsunoda completaram o top3.

Foi com 17.8 °C de temperatura do ar e 43 °C de temperatura do asfalto que os pilotos iniciaram o Treino Livre 1, com as bancadas repletas de público. Eram muitas as novidades para este treino com vários jovens a assumirem os comandos dos monolugares das suas equipas para este treino. Kimi Antonelli (Mercedes) em vez de Lewis Hamilton, Felipe Drugovich (Aston Martin) em vez de Fernando Alonso, Oliver Bearman (Ferrari) no lugar de Charles Leclerc, Robert Shwartzman (Sauber) no lugar de Zhou Guanyu e Pato O´Ward (McLaren) no lugar de Lando Norris, eram as caras novas nesta sessão.

Não foi preciso esperar muito tempo para vermos carros em pista, com Felipe Drugovich a ser o primeiro a entrar no traçado da Cidade do México, que se esperava muito “verde” dado o pouco uso que é feito desta infraestrutura ao longo do ano. O desafio para este fim de semana é a gestão dos travões e dos pneus e este primeiro treino daria as primeiras referências às equipas.

Ainda não tinham passado cinco minutos e foram mostardas bandeiras vermelhas devido a detritos na pista. Max Verstappen começou no segundo 20 com a concorrência ainda longe. O carro de Drugovich estava a ser inspecionado com alguma minúcia, especialmente na zona do fundo, indicando o potencial culpado pelos detritos e pela interrupção.

An early red flag 🔴 Kimi Antonelli runs over some debris in the Mercedes and the session is paused to clear it.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/m3OE0ey0ug — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

No final dos primeiros dez minutos, tínhamos apenas sete tempos na tabela (Verstappen, Bottas, Piastri, Ocon, O´Ward, Sainz, Tsunoda e Bearman).

6 minutos depois da interrupção, os pilotos regressaram à pista para continuar o trabalho. O carro de Max Verstappen também estava “no ar” com os mecânicos a trabalharem no fundo do carro do neerlandês, numa inspeção que não trouxe más notícias.

Os tempos no topo da tabela começaram a mexer, com George Russell a passar pelo topo da tabela, assim como Carlos Sainz, com Russell a regressar ao topo pouco tempo depois. Sainz foi o primeiro a entrar no segundo 19.

Perto da meia hora, um incidente grave entre Alex Albon e Oliver Bearman motivou a segunda interrupção da sessão. O Ferrari mostrava uma frente esquerda desfeita no Ferrari e o Williams de Alex Albon estava severamente danificado. Bearman levantou o pé e Albon não esperava, perdeu o controlo do carro e tocou no Ferrari, indo embater contra as proteções.

BEARMAN AND ALBON COLLIDE! 💥 Red flags are out 🔴 Both drivers are OK.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xyV49E0qGc — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Com meia hora para o final da sessão, tínhamos bandeiras vermelhas em pista. Carlos Sainz liderava a sessão (1:19.407), seguido de Russell, Albon (já fora da sessão), Verstappen, Pérez, Bottas, Magnussen, Tsunoda, Piastri e Hulkenberg, todos os tempos com pneus duros, o único composto usado até agora pelas equipas.

It's a smooooth FP1 for Carlos so far 😎 The other Ferrari leads the pack as the clock ticks over halfway 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/8SXYVw3bod — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Com 24 minutos para o fim da sessão, as bandeiras verdes foram mostradas, com o recomeço da sessão a ser feito depois da reparação das barreiras de proteção, e já sem Albon e Bearman. Nesta fase, eram os pneus macios os escolhidos pelas equipas, nos primeiros quilómetros com os pneus marcados a vermelho. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 18, mas foi rapidamente ultrapassado por Sainz e Russell, que assinou o primeiro tempo no segundo 17.

Com 15 minutos para o fim da sessão, O´Ward tinha apenas 10 voltas feitas. A McLaren colocou os upgrades deste fim de semana no carro do mexicano. Com um novo fundo, a equipa testava as novas soluções para o seu monolugar. Regressou a 11 minutos do fim à pista para dar mais informações à equipa.

A sete minutos do fim, Verstappen queixou-se de falta de potência no seu motor e regressou às boxes. Era o fim da sessão para o campeão em título.

"There's something wrong with the engine mate.." 📻 Max's Red Bull has a problem – that could be a power unit penalty if it can't be fixed 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AMIL22zZbL — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

A sessão terminou pouco depois e George Russell ficou mesmo com o melhor registo (1:17.998). Seguiram-se Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Nico Hülkenberg. Oscar Piastri, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Liam Lawson e Sergio Pérez completaram o top 10. Kimi Antonelli terminou com o 12º tempo, à frente de Pato O´Ward (13º). Felipe Drugovich (18º) ficou à frente de Robert Shwartzman e Oliver Bearman ficou com o pior registo.