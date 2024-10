F1 GP do México, George Russell: “19 em 20 pilotos querem mudanças nas Normas de Comportamento”

George Russell revelou que 19 dos 20 pilotos da F1 querem que a FIA implemente alterações imediatas às diretrizes das corridas, em vez de esperar pela próxima época.

As recentes controvérsias, em particular os incidentes envolvendo Max Verstappen e Lando Norris nos Grandes Prémios dos EUA e do México, intensificaram os apelos à clareza e consistência na aplicação das regras. Russell observou que os comissários concordam com a necessidade de mudanças, embora os oficiais prefiram adiar até 2025. No entanto, os pilotos estão amplamente unidos, o que Russell espera que conduza a uma discussão direta com os decisores da F1 para acelerar estas atualizações.

“Acho que os comissários estão totalmente de acordo com o que precisa de ser mudado”, disse Russell. “A nossa opinião é… Penso que a maior discussão é que eles queriam esperar até 2025, por isso é algo consistente ao longo deste ano. Diria que 19 dos 20 pilotos disseram: ‘bem, se está incorreto, façam a mudança hoje’.

“E estou contente por ver que esses incidentes foram punidos e suspeito que, no futuro, o que vimos hoje [domingo] e o que vimos na semana passada [em Austin] não vai ser possível. Deveria ser fácil mudar, mas às vezes parece mais difícil do que o desejável quando as coisas têm de ser aprovadas e temos de ir a uma votação. Mas, como eu disse, 19 em 20, estamos todos de acordo com o que é preciso fazer.”