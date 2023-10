F1, GP do México: Ferrari conseguiu um pódio, numa corrida difícil | AutoSport

Não foi desta que Charles Leclerc conseguiu vencer. Das 22 poles que conseguiu, apenas cinco foram convertidas em vitórias. Uma estatística pesada que mostra velocidade do monegasco mas também os problemas que a Ferrari tem tido em corrida.

A corrida começou logo mal para Leclerc, com uma largada pouco conseguida, que escancarou a porta do primeiro lugar a Max Verstappen. O toque com Sergio Pérez também não ajudou e a partir daí foi correr atrás do prejuízo. A estratégia da Ferrari também foi algo arriscada, mas acabou por não afetar Leclerc, com a bandeira vermelha a colocar tudo a zeros. O terceiro lugar acaba por ser um bom resultado, revelando também algumas fraquezas da Scuderia, que ainda tem muito trabalho a fazer na gestão dos pneus.

Já Carlos Sainz fez uma corrida mais discreta, mas sólida. A defesa perante o ataque de George Russell merece ser enaltecida, pois foi feita com inteligência, apesar de sempre no limite. Foram bons pontos para a Scuderia, talvez o melhor que podia esperar dadas as caraterísticas da pista.