F1, GP do México: Fernando Alonso pode falhar TL2 por doença

Espera-se que Alonso também não deverá participar na primeira sessão de treinos, com o piloto de reserva Felipe Drugovich a ocupar o seu lugar, como parte de um regulamento que exige que as equipas coloquem um jovem piloto em pelo menos duas sessões de treinos em cada época.

Antes da sua 400ª corrida de F1, a Aston Martin anunciou que Fernando Alonso vai faltar à sessão de imprensa do Grande Prémio do México devido a doença.

