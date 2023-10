F1, GP do México: Daniel Ricciardo estragou o dia a Sergio Pérez | AutoSport

Daniel Ricciardo foi um dos grandes destaques da qualificação de ontem. O piloto da Alpha Tauri conseguiu ficar com o quarto lugar para a grelha de partida do GP do México, ficando à frente de Sergio Pérez, num muito superior Red Bull.

Muito se fala da possibilidade de Ricciardo assumir o lugar de Pérez na Red Bull, apesar da equipa manter que o mexicano tem o lugar garantido para 2024. Mas a prestação de Ricciardo na qualificação de ontem é o “elefante na sala”: Ricciardo, vindo de lesão, tendo perdido cinco corridas, conseguiu melhor que Pérez num carro incomparavelmente superior, na “sua” pista, perante o “seu” público. Não é novidade que Pérez não é muito forte em qualificação e, normalmente, mostra o seu melhor ao domingo. Mas esta mancha é difícil de disfarçar. Numa época complicada para o mexicano, a última coisa que precisava era um Daniel Ricciardo de volta aos velhos tempos.