F1: GP do México confirmado até 2025 | AutoSport

A “Fiesta” mexicana vai continuar por mais três anos. Foi confirmado hoje um novo acordo entre a F1 e os promotores do evento na Cidade do México, válido até 2025. É mais um circuito que vê a sua continuidade garantida a médio prazo.

O Autodromo Hermanos Rodriguez tem sido um dos melhores palcos desde o seu regresso em 2015. O traçado, as condições especificas da pista (a mais de 2200 m de altitutde) e, acima de tudo, a grande festa que os organizadores proporcionam, com bancadas sempre repletas de pessoas, têm sido trunfos importantes e que mais uma vez terão pesado na decisão final. México terá mais três provas (tirando a deste ano) garantidas.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO da F1, disse: “Tenho muito prazer em anunciar que a Fórmula 1 continuará a correr na Cidade do México por mais três anos ao abrigo deste novo acordo. Todos os anos a corrida atrai um grande número de fãs apaixonados, e o ambiente é incrível, e sei que todos vão ficar entusiasmados com esta notícia. Quero agradecer a Claudia Sheinbaum, Chefe do Governo da Cidade do México, e a Alejandro Soberón e à sua equipa pelo seu empenho contínuo na Fórmula 1 e pelo sucesso continuado do evento”.