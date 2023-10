F1, GP do México, Charles Leclerc: “Não acreditava na pole” | AutoSport

Charles Leclerc conseguiu uma inesperada pole para o GP do México. A primeira volta lançada na Q3 sorriu ao monegasco e ao seu colega de equipa e foi o suficiente para ficar com o primeiro lugar na grelha de partida para a corrida de amanhã.

A pole conquistada por Leclerc parecia improvável depois do que vimos no TL3, com a McLaren e até a Williams aparentemente melhor. Mas na qualificação, a Ferrari conseguiu destacar-se quando mais interessava e Leclerc conseguiu mais uma pole:

“Não sabíamos que conseguiríamos este tipo de andamento. Mas já é o segundo fim de semana que dizemos isto e fazemos a pole, pelo que as pessoas podem começar desconfiar de nós. Não acreditava que conseguiríamos estar na pole, pois faltava-nos algum ritmo no TL3, mas por algum motivo conseguimos fazer uma boa volta e com pneus novos ganhamos muito. Mas agora estou focado na corrida. Já temos conquistado poles, mas agora temos de converter isso em vitória e amanhã não será fácil. Temos tido bom ritmo este fim de semana, apesar de não acreditar que é suficiente para tentar a vitória, mas vamos fazer tudo para o conseguir. Não sei e o primeiro lugar da grelha é o melhor para o arranque, mas estou feliz”.