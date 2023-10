F1, GP do México: Cena de pugilato na bancada e adepto expulso para sempre | AutoSport

A festa mexicana costuma ser bonita e intensa, mas chegaram imagens das bancadas do Autodromo Hermanos Rodriguez que só nos podem deixar tristes. São imagens de adeptos envolvidos em agressões violentas. Cenas que são muito raras nas bancadas de Autódromos, e que são mais habituais noutros desportos. Segundo os relatos que nos chegaram do México, adepto que iniciou as agressões terá sido prontamente expulso do recinto e a F1 terá o cuidado de fazer tudo o que puder para que esse adepto não volte a entrar num recinto de F1.