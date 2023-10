F1, GP do México, Carlos Sainz: “Foi uma qualificação muito estranha” | AutoSport

Tal como Charles Leclerc, Carls Sainz estava surpreendido com a prestação na qualificação e com o resultado. O espanhol, que terminou a qualificação em segundo, a 0.067 seg. não consegue entender a diferença na performance na primeira volta na Q3. Sainz sabe que vai ser difícil manter o Red Bull de Max Verstappen atrás de si, mas diz que vai tentar tudo para o conseguir:

“Foi uma qualificação muito estranha. Durante todo o fim de semana não estávamos a conseguir juntar uma boa volta, mas conseguimo-lo na primeira volta da Q3. Naquele momento era a volta mais rápida, mas Charles conseguiu fazer melhor por meia décima de segundo. Tenho dificuldades em entender como conseguimos encontrar meio segundo e depois voltar a ser meio segundo mais lentos na volta seguinte. É difícil gerir os pneus e a sensação com o carro nem sempre é a melhor nesta pista, mas conseguimos fazer uma boa volta quando interessava e coloca-nos numa boa posição para amanhã. Não somos tão competitivo com muita carga de combustível, e o nosso carro beneficia muito dos pneus macios novos no eixo traseiro. Mas vamos tentar encontrar soluções para preservar os pneus e manter o Red Bull atrás de nós. Largar de terceiro pode ser uma vantagem para ele, mas vamos tentar o nosso melhor”.