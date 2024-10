F1, GP do México: Carlos Sainz faz a pole e fica à frente de Verstappen e Norris

Depois de uma Q1 e uma Q2 competitiva, mas discreta, Carlos Sainz mostrou todo o potencial na Q3, conseguindo uma pole sublime. O piloto da Ferrari, com o tempo de 1:15.946 deixou Max Verstappen a 0.2 segundos, com o neerlandês a ver a sua primeira tentativa na Q3 apagada por exceder os limites de pista. Verstappen ficou com o segundo lugar, à frente de Lando Norris, que ficou com o terceiro tempo a 0.314 seg. de Sainz. Além desta excelente pole do #55 da Scuderia, as grandes surpresas foram as eliminações de Oscar Piastri e Sergio Pérez na Q1 e o acidente de Yuki Tsunoda na Q2 que o impediu a ele e ao seu colega de equipa de passar à Q3.

Q1

A “Fiesta Mexicana” instalou-se no Autódromo Hermanos Rodriguez, com bancadas cheias para ver a qualificação para o GP do México. Com 22,3 °C de temperatura do ar e 44,8 °C de temperatura do asfalto, pilotos e equipas estavam preparados para qualificação. Com muitas incertezas quanto ao favorito para conquistar a pole, mas a luta entre McLaren e Ferrari parecia a mais intensa e interessante.

Packed stands for the best show in town! 🏟️ Q1 is GO! 🟢#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/qbTVKn9H42 — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

No arranque da sessão, ninguém se precipitou para a pista, com o arranque a ser feito de forma gradual. Os pilotos da Ferrari iniciaram a qualificação com pneus médios, tal como a Mercedes. Lando Norris (pneus médios) assumiu a liderança da tabela de tempos, depois de Carlos Sainz ter passado pelo primeiro lugar. Já Oscar Piastri (pneus médios) não conseguiu uma bola volta e foi apenas nono, pouco antes da volta de Max Verstappen (pneus macios), que conseguiu saltar para o primeiro lugar da tabela, sendo o primeiro a entrar no segundo 16.

A meio da sessão tínhamos Verstappen na liderança, seguido de Nico Hülkenberg, Lando Norris, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz. Na zona de eliminação ainda estavam George Russell, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Oscar Piastri e Sergio Pérez. A segunda volta de Piastri não foi muito boa e foi apagada, o que colocava o piloto australiano em perigo. Já Lando Norris (agora com pneus macios) conseguiu melhorar o registo de Versatppen e assumiu a liderança da Q1. Na terceira volta de Piastri não conseguiu ficar longe da zona de eliminação tal como Sergio Pérez e ambos acabaram despromovidos à zona de eliminação. Com o fim da sessão, a eliminação de Pérez e Piastri ficou confirmada, tal como a de Franco Colapinto, Esteban Ocon e Zhou Guanyu. No top 5 ficavam Nottis (1:16.505), Sainz, Verstappen, Leclerc e Magnussen.

Q2

Na Q2, Max Verstappen começou com o melhor tempo no início da sessão, já claramente no segundo 16, seguido de Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon e Yuki Tsunoda. Lando Norris conseguiu tirar 0,3 segundos ao tempo de Verstappen, já com todos os pilotos a usarem pneus macios novos.

Quando faltavam cinco minutos para o fim da sessão, Magnussen, Lance Stroll, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Charles Leclerc. No top 5 tínhamos Norris, Verstappen, Russell, Hamilton e Sainz.

Charles Leclerc tratou de se afastar da zona de eliminação e garantia um lugar na Q3. Infelizmente, pouco depois, um erro de Yuki Tsunoda atirou-o contra as proteções da pista, dando um final prematuro a esta sessão. Ficavam eliminados Tsunoda, Lawson, Alonso, Stroll e Bottas. No top 5, Norris (1:16.301), Verstappen, Sainz, Leclerc e Russell. Passavam também à Q3 Hamilton, Albon, Hulkenberg, Magnussen e Gasly.

🔴 RED FLAG!! 🔴 Tsunoda is in the barriers at Turn 12 in the final moments of Q2! That also denies his teammate Lawson – and anybody else – a chance to improve! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dtHGpNmwNa — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Q3

O arranque da Q3 foi ligeiramente adiado para os comissários de pista poderem reparar as proteções danificadas pelo incidente de Tsunoda.

Kevin Magnussen foi o primeiro a sair para a pista, seguido de Max Verstappen. O piloto da Red Bull fez um tempo de 1:16.368, um excelente tempo que Lando Norris não conseguiu melhorar, ficando a 0.6 seg. do tempo do Red Bull. Mas os Ferrari estavam fortes. Charles Leclerc assumiu o segundo lugar, ao mesmo tempo que o tempo de Verstappen foi apagado por exceder os limites de pista. Depois disso, Carlos Sainz fez o melhor tempo e obtinha a pole provisória. Verstappen ficava com a vida muito complicada, tendo de fazer o tudo por tudo na última volta do dia. Nesta fase, o top 5 era Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton e Norris.

Chegavam os últimos minutos e as derradeiras voltas ao traçado mexicano, onde a ordem do top 10 seria encontrada. Carlos Sainz conseguia melhorar o seu tempo e Sainz entrar no segundo 15, numa volta soberba, enquanto Leclerc não conseguiu melhorar o seu registo. Max Verstappen conseguia melhorar e ficava com o segundo tempo e Lando Norris fazia o terceiro tempo, melhorando, mas ficando longe do seu objetivo. A pole ficava assim entregue a Carlos Sainz, numa excelente volta do espanhol.

O top 10 na Q3 foi Sainz (1:15.946), Verstappen, Norris, Leclerc Russell, Hamilton, Magnussen, Gasly, Albon e Hulkenberg.