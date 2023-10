F1, GP do México: Apenas uma paragem deverá ser a norma | AutoSport

O GP do México não deverá ser muito complicado de seguir de uma perspetiva meramente estratégica. Os desafio do Autodromo Hermanos Rodriguez, com o ar rarefeito devido à altitude, ao pouco arrasto que não permite uma diferença acentuada entre os carros com DRS e sem, leva a que a posição em pista seja vista como fundamental. Assim, as equipas deverão optar por uma estratégia de uma paragem apenas, garantindo que não têm de passar demasiado tempo nas boxes, sem a vantagem de conseguir ultrapassar com facilidade.

O arranque com pneus médios deverá ser o preferido, dando um bom compromisso entre aderência e durabilidade. O stint com médios deverá ser longo, podendo chegar às 30 voltas, colocando pneus duros até ao final. Quem estiver no fundo da grelha poderá optar por largar de duros, ficar mais tempo em pista, tentar ganhar tempo e apostar num último stint com pneus macios, que não se revelaram muito duráveis. A estratégia de duas paragens poderá fazer sentido no caso de Safety Car ou de se verificar uma degradação superior ao esperado.

É uma pista onde os incidente são frequentes, por isso os estrategas deverão estar atento a oportunidades. A probabilidade de chuva é baixa, pelo que não deverá ser problema.