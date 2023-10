F1, GP do México: Apenas Logan Sargeant foi penalizado | AutoSport

No final da qualificação para o GP do México, seis pilotos foram chamados pelos comissários com potenciais penalizações a pairarem sobre George Russell, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Zhou Guanyu e Logan Sargeant. No final, apenas o piloto da Williams foi penalizado.

Russell, Verstappen e Alonso foram chamados por terem impedido a saída de outros carros da via da boxes, enquanto Hamilton foi chamado por desrespeitos às bandeiras amarelas e Logan Sargeant por ultrapassar com bandeiras amarelas. Zhou foi chamado por ultrapassar o limite de velocidade na via das boxes. De todos, apenas Sargeant foi penalizado com uma queda de posições na grelha.

Segundo a FIA, “o piloto carro #2 declarou que ultrapassou o carro #22 porque este parecia estar a ir

lentamente e também porque viu o painel verde à sua frente. No entanto, os Comissários Desportivos consideraram que se tratava de uma infração ao regulamento. O facto de um piloto poder ver um painel ou bandeira verde à frente não significa que a ultrapassagem possa ocorrer no que continua a ser uma zona de bandeiras amarelas. A ultrapassagem só pode ocorrer depois de passar o verde. Foi igualmente constatado que o piloto não reduziu suficientemente a velocidade”.

No caso de Hamilton, “o vídeo onboard mostra claramente que não há nenhuma luz ou bandeira exibida para o Carro 44 na reta para a Curva 1, depois aparece uma luz verde quando ele entra na curva 2, a que se seguem 2 impulsos de uma luz amarela e, momentos depois, o painel de luzes fica vazio. O piloto foi ligeiramente mais lento no mini setor do que na sua volta de ataque anterior”.

Zhou foi multado em 500 euros por exceder a velocidade máxima da via das boxes em 4km/h.

No caso do incidente com Verstappen, Alonso e Russell, os comissários não tomaram qualquer medida pelo seguinte:

“Os Comissários Desportivos consideram que o conjunto dos incidentes ocorreu em consequência direta

da aplicação do tempo mínimo de volta entre SC2 e SC1 (linhas de Safety Car), que tem como objetivo

(corretamente, na nossa opinião) evitar a perigosa acumulação de carros no circuito durante a

qualificação. Notamos que existem requisitos contrários para os pilotos no sentido de que eles

devem respeitar o tempo mínimo, estão a tentar criar intervalos controláveis para os carros da frente, mas também são obrigados a evitar parar desnecessariamente na saída das boxes ou pilotar desnecessariamente devagar.

Foi também particularmente notado que o Diretor de Prova aceitou a existência destas exigências contrárias. Todas as partes, incluindo os Comissários Desportivos, são firmemente da opinião de que é

melhor ter a possibilidade de os carros se atrasarem na via das boxes ou na saída das boxes, em vez

em vez da situação potencialmente perigosa de grandes diferenças de velocidade em pista.

Consideramos que, no geral, todos os pilotos envolvidos nestes incidentes estavam a agir de boa-fé e com a segurança como prioridade. Também aceitamos que a Direção de Prova adoptou a abordagem correcta ao aplicar o tempo mínimo de volta. É desejável que seja encontrada uma solução para a saída das boxes, no entanto, nesta fase, não se sabe qual seria essa solução”.