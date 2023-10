F1, GP do México, Andrea Stella sobre Norris: “Uma das melhores corridas que já vi” | AutoSport

No final do GP do México, Andrea Stella estava rendido a Lando Norris. A sua prestação foi impressionante e o diretor da McLaren não poupou nos elogios, chegando até a lembrar-se da vitória de Fernando Alonso em Valência na época 2012:

“Tantas ultrapassagens, no México, onde ontem, se lermos as citações, toda a gente dizia que era muito difícil ultrapassar, enquanto gerimos as temperaturas do motor”, disse Stella.” Estou impressionado. Uma das melhores corridas que já vi de um piloto e da qual fiz parte. Sim, esta corrida fez-me pensar em Valência 2012, onde na altura em que começámos em 12º, ganhámos a corrida”, disse Stella.