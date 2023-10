F1, GP do México: Alex Albon novamente nos pontos | AutoSport

O que Alex Albon tem feito este ano com a Williams merece todos os elogios. O tailandês tem 27 pontos marcados, é 13º e tem levado a equipa às costas, sozinho. No México, voltou a impressionar nos treinos, mas na qualificação não conseguiu encontrar a temperatura dos pneus para igualar o andamento que mostrou. Na corrida teve de lutar para chegar aos pontos, mas conseguiu, com o nono lugar final.

Albon não é carismático como outros pilotos da sua geração, a sua passagem pela Red Bull comprometeu a sua imagem, mas o seu talento é claro e a Williams só pode rezar para que ninguém o convença a ir para outras paragens. Albon é um caso sério e os resultados que tem conseguido este ano (sete vezes nos pontos) mostram que tem muito mais para dar.

Já Logan Sargeant… continua a não mostrar o suficiente para se manter na F1. Não estava a ter uma má corrida e era 13º quando teve de desistir com problemas na bomba de combustível. Mas comparar as prestações de Sargeant às de Albon é um exercício desnecessário, de tão claras que são as diferenças. A Williams precisa de mais e melhor.