F1, GP do México: Alex Albon frustrado pelos limites de pista e pela falta de andamento | AutoSport

Alex Albon era um dos favoritos a fazer um brilharete na qualificação para o GP do México, mas a qualificação não correu da melhor forma. Pior ainda, Albon foi eliminado da Q2 por ver o seu tempo apagado por exceder limites de pista.

Albon considera que a decisão foi injusta e que não excedeu os limites de pista:

“Falei com Dave Redding (Diretor de Equipa da Williams) e ele mostrou-me uma vista externa da minha imagem na Curva 2, e os meus pneus traseiros ainda parecem estar na linha branca”, disse Albon à imprensa. “Talvez eu esteja enganado e gostaria obviamente de estar enganado, porque isso deixar-me-ia menos frustrado.”Não sei como é que eles podem tomar uma decisão destas. Mais frustrante do que isso foi a falta de ritmo. Fui quase quatro ou cinco décimos mais lento do que no TL3. Perdi muita aderência, não sei se preciso de rever se algum dos outros pilotos estava a ter dificuldades. Mas, para mim, a partir da Curva 1, estava com falta de aderência traseira, e depois a situação agrava-se porque começamos a deslizar mais e depois o pneu fica fora de controlo. As minhas voltas foram mais parecidas com voltas de corrida porque tive de gerir muito os pneus nas minhas voltas de qualificação, só para manter os traseiros vivos no Sector 3. É algo que temos de rever porque aconteceu o mesmo no ano passado.”