F1, GP do México: Acidente de Kevin Magnussen provocado por sobreaquecimento dos travões. | AutoSport

Kevin Magnussen terminou o GP do México mais cedo, com uma violenta saída de pista. As imagens mostraram o colapso da suspensão traseira esquerda no momento em que o Haas #20 enfrentava a sucessão de curvas que vai da curva sete à 11. A Haas já explicou o motivo da falha, apontando as elevadas temperaturas como principal razão.

Uma das particularidades de correr na Cidade do México prende-se com a menor capacidade de arrefecimento. O ar rarefeito da cidade localizada a 2200 metros de altitude não permite um arrefecimento tão eficiente e um dos componentes que mais sofre são os travões. Com um arrefecimento menos eficiente, dada a menor densidade do ar, a unidade motriz e os travões correm risco de sobreaquecimento e terá sido essa a causa do enfraquecimento e consquente colapso da suspensão traseira esquerda do carro de Magnussen, segundo o diretor da equipa Gunther Steiner:

“Foi um problema de calor que causou uma falha na suspensão”, disse Steiner, citado pelo Motorsport.com. “Foi o calor dos travões. Foi apenas por causa das altas temperaturas aqui. Só precisamos de o gerir melhor. O carro do Nico estava bem”.

Quanto ao uso de peças sobressalentes, Steiner não se revelou preocupado com a falta de peças para o final da época:

“Estamos bem. Não é o ideal, mas está tudo bem. É sempre melhor no final da época. Agora não podemos ter mais peças, mesmo que as queiramos.”

Essa batida do Kevin Magnussen foi MUITO estranha pic.twitter.com/ghs6dAdd8p — desacelerando.f1 🏁 (@desacelerandof1) October 29, 2023