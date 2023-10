F1, GP do México, a Desilusão: Fernando Alonso | AutoSport

Tal como no destaque e no Herói Esquecido, ficamos divididos na escolha. Yuki Tsunoda pareceu-nos uma forte possibilidade para ser escolhido como a Desilusão, depois do erro que o fez cair dos pontos. Tsunoda voltou a pagar caro pela falta de paciência, por arriscar sem ponderar as consequências, com a equipa a pagar o preço. Tsunoda voltou a mostrar que não tem mentalidade para competir na F1. Mas a nossa escolha recaiu sobre Fernando Alonso.

O espanhol teve um fim de semana péssimo, como já não víamos há muito tempo. Na qualificação fez um pião digno de um estreante, e na corrida nunca encontrou o ritmo certo para sair da cauda de pelotão. Um fim de semana particularmente mau para o piloto espanhol, uma sombra do “leão” que foi nas primeiras corridas do ano. Há cada vez mais rumores que Alonso poderá estar a caminho da Red Bull. Terá sido o México um sinal de desmotivação ou de desconcentração por já estar a pensar noutras paragens?