F1, GP do Japão: Troféu com iluminação ativada por beijo | AutoSport

Uma novidade original para o GP do Japão, com um toque de loucura típica do país do sol nascente. O Troféu, que será entregue ao piloto vendedor de amanhã, terá uma caraterística especial: uma iluminação ativada pelo beijo.

Desenvolvido pela Pininfarina, o design em alumínio permite ao piloto vencedor fazer sobressair as cores do seu país após o beijar. Com luzes LED, as cores da bandeira espalhar-se-ão a partir do ponto de contacto para criar um movimento de “ondulação” depois de programadas, quando for determinado o vencedor da corrida de 53 voltas em Suzuka. Mas não se trata apenas de um troféu para o GP do Japão. O vencedor do GP dos EUA em Austin, também receberá um troféu com a mesma tecnologia (desenvolvido em parceria com a Lenovo).

Os outros três troféus no pódio terão “núcleos iluminados” com as cores do país anfitrião – vermelho para o Japão e azul para os Estados Unidos, sendo todos alimentados por baterias recarregáveis para garantir que os padrões ativados não se desvanecem quando os troféus são colocados em exposição.