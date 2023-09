F1, GP do Japão: Troca na última volta deixa Pierre Gasly frustrado | AutoSport

Pierre Gasly estava em nono lugar à entrada para a última volta, mas foi obrigado a levantar o pé para deixar passar Esteban Ocon, o que deixou Pierre Gasly visivelmente frustrado.

O francês explicou o que aconteceu e admitiu ter ficado surpreendido:

“Não foi discutido antes da corrida”, disse Gasly. “Era claro, com a estratégia que tinham planeado, que a dada altura o Esteban me iria ultrapassar, mas o meu ritmo era mais rápido e eu teria de o ultrapassar. Ultrapassei-o de qualquer forma na pista de corrida porque tinha pneus mais frescos. Nunca foi dito que teríamos de inverter as posições outra vez porque comecei à frente e estive sempre na frente. Como equipa, o 10º e o 9º ou o 9º e o 10º é igual, mas não era algo que eu esperasse. E não é algo que eu entenda muito bem, porque eu era o carro da frente, por isso vamos falar sobre isso. Estou atrás do volante e o meu trabalho é ir o mais rápido possível. Estou a dar tudo o que posso. Porquê ceder uma posição, por que razão?”

O francês acrescentou: “Hoje coloquei a equipa à frente de mim e é isso que vou fazer de qualquer forma. Penso que fizemos uma boa estratégia enquanto equipa, fizemos o melhor trabalho possível com os dois carros. Não compreendo a decisão da equipa, mas respeitei-a e deixei o Esteban passar, mas no final são três pontos para a equipa e é isso que temos de analisar.”

Apenas um problema de comunicação, ou a tensão na equipa começa a acumular-se e a convivência entre os dois pilotos, que já se esperava que não fosse a melhor, ameaça a deteriorar-se com este tipo de episódio?